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MSB: "Bir adet AKSUNGUR SİHA daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir AKSUNGUR SİHA’nın daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir AKSUNGUR SİHA'nın daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığımızda kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir adet AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.

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