İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB: "Bir kadın vatandaşımız Mehmetçiklerimiz tarafından enkazdan sağ olarak kurtarıldı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’da bir kadın vatandaşın enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da bir kadın vatandaşın enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay'da dün gece bir evladımızın yanı sıra kadın bir vatandaşımız da Mehmetçiklerimiz tarafından enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 'Dayanışma Vakti' diyerek mücadeleye aralıksız destek sağlamayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.