MSB: “Biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist teslim oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda terör örgütünden kaçan biri ‘gri'' kategoride olmak üzere 4 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri ‘gri' kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu” denildi.