İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB: "Biriz, beraberiz, yaralarımızı birlikte saracağız"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler sonrasında depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.


Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki mahallelerde battaniye, giyim ve gıda malzemeleri sevkiyatı gerçekleştiren 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın 1'inci Doğal Afet Yardım Birliği, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.


MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biriz, beraberiz, yaralarımızı birlikte saracağız. 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığımızın 1'inci Doğal Afet Yardım Birliği Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki mahallelerde battaniye, giyim ve gıda malzemeleri dağıtımına devam ediyor. Birlikte Güçlüyüz" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.