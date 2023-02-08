MSB: "C-130 kargo uçaklarının konfigürasyonları yaralı vatandaşların taşınması için değiştirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda C-130 kargo uçaklarının konfigürasyonlarının yaralı vatandaşların taşınması için sıhhi tahliye kapsamında değiştirildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hava Kuvvetlerimizin C-130 uçaklarının kargo konfigürasyonları değiştirilerek sıhhi tahliye kapsamında yaralı vatandaşlarımızın taşınması sağlanıyor. Birlik zamanı.”