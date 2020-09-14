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MSB, çok sayıda mühimmatı imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde el yapımı patlayıcı (EYP), çok sayıda roketatar ve roketatar mühimmatının tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde el yapımı patlayıcı (EYP), çok sayıda roketatar ve roketatar mühimmatının tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, komandolar tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen arama - tarama faaliyetleri kapsamında 1 adet EYP, 6 adet RPG ve 7 roketatar mühimmatının tespit edilerek METİ Timi tarafından imha edildiğini duyurdu.

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