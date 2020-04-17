MSB; "Çukurca ve Irak Kuzeyi Haftanin'de Terör Örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çukurca ve Irak Kuzeyi Haftanin'de Terör Örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Çukurca ve Irak Kuzeyi Haftanin'de devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda; 2'si gece görüş olmak üzere 3 adet dürbün, 2 adet el bombası, 5 adet fünye, 2 adet 60 mm'lik havan mühimmatı ve 287 adet doçka mermisi, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet güneş enerji paneli ile yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi" denildi.