MSB: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a yazdığı mektup iletilmek üzere Büyükelçi Serdar Kılıç'a teslim edildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a yazdığı mektubu ABD'li yetkililere teslim etmek üzere Serdar Kılıç'a teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumların yanı sıra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a hitaben yazdıkları mektup da ABD'li yetkililere ulaştırılmak üzere Büyükelçimiz Serdar Kılıç'a teslim edildi” ifadelerine yer verdi.