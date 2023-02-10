İhlas Haber Ajansı

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MSB, depremden etkilenen çocuklara sosyal etkinlik düzenliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremde zarar görerek bölgeden tahliye edilen gazi, gazi ailesi ve şehit yakınlarını Ankara’daki Gazi Uyum Evi’ne yerleştirdiklerini belirterek; çocuklar için psikolog ve rehberlik danışma uzmanları gözetiminde sosyal etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremde zarar görerek bölgeden tahliye edilen gazi, gazi ailesi ve şehit yakınlarını Ankara'daki Gazi Uyum Evi'ne yerleştirdiklerini belirterek; çocuklar için psikolog ve rehberlik danışma uzmanları gözetiminde sosyal etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Depremde zarar görerek bölgeden tahliye edilen gazi, gazi ailesi ve şehit yakınlarını, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Ankara'daki Gazi Uyum Evi!ne yerleştirdik. Özellikle çocuklarımız için psikolog ve rehberlik danışma uzmanları gözetiminde sosyal etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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