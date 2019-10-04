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MSB: "Doğu Akdeniz'de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücum botlarımız, korvetlerimiz, İHA'larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesint

MSB: "Doğu Akdeniz’de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücum botlarımız, korvetlerimiz, İHA’larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor.

MSB: "Doğu Akdeniz'de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücum botlarımız, korvetlerimiz, İHA'larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor."

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