MSB: "Doğu Akdeniz'de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücum botlarımız, korvetlerimiz, İHA'larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesint

MSB: "Doğu Akdeniz'de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücum botlarımız, korvetlerimiz, İHA'larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor."