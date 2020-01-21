İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB: “Doğu Akdeniz'de Fransız fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra edildi”

Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Kalkanı Harekatı’nda görevli Gökçeada fırkateyni ve Fransız Surcouf fırkateyni arasında Doğu Akdeniz’de ‘Geçiş Eğitimleri’ icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Gökçeada fırkateyni ve Fransız Surcouf fırkateyni arasında Doğu Akdeniz'de ‘Geçiş Eğitimleri' icra edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Akdeniz Kalkanı Harekâtı'nda görevli TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz ile Mersin liman ziyareti icra eden Fransız fırkateyni FS SURCOUF arasında Doğu Akdeniz'de ‘Geçiş Eğitimleri' icra edildi.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.