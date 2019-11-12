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MSB: "Doğu Akdeniz'de tatbikat devam ediyor”

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de Davet Tatbikatı 2’nci gününde hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Davet Tatbikatı 2'nci gününde hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 2'nci gününde ileri manevra talimleri, helikopterden gemiye dikey iniş, asimetrik tehdit altında liman çıkışı, taranmış kanalda seyir, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi ve fotoğraf çekimi gibi faaliyetleriyle hız kesmeden devam ediyor.”

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