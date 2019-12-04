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MSB: "Edremit'te 21 düzensiz göçmen yakalandı”

Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botunda tespit edilen 21 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botunda tespit edilen 21 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG KUŞADASI karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 21 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı."

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