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MSB: “Fatih, Yavuz ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerine refakat görevi kararlı bir şekilde devam ediyor”

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Fatih sondaj gemisine, Doğu Akdeniz’de de Yavuz sondaj gemisine ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerinin devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Fatih sondaj gemisine, Doğu Akdeniz'de de Yavuz sondaj gemisine ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerinin devam ettiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih sondaj gemisine Karadeniz'de, Yavuz sondaj gemisine ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine de Doğu Akdeniz'de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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