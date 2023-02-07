İhlas Haber Ajansı

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MSB: “Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz deprem bölgesine hareket etti”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gelibolu’daki 2’nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli askerlerin bu sabah deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli askerlerin bu sabah deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığımızda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlarımız, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bu sabah bölgeye hareket etti” ifadelerine yer verildi.

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