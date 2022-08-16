MSB: "Gökyüzümüzün çelik kartalları HGK-82'lerle daha güçlü"

MSB tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Gökyüzümüzün çelik kartalları HGK-82'lerle daha güçlü" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan söz konusu paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Gökyüzümüzün Çelik Kartalları HGK-82'lerle daha güçlü. 16 Ağustos 2022 tarihinde HGK-82 son kafile teslimatı yapılarak proje takvimi içerisinde başarı ile tamamlandı. Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ASFAT arasında imzalanan Protokol kapsamında; 1000 adet HGK-82 Güdüm Kiti üretimi ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteği ile 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Üretilen kitlerde TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen askeri özelliklere sahip Küresel Konumlama Sistemi alıcısı KÂŞİF kullanılmış ve proje kapsamında ayrıca sisteme karıştırmaya dayanıklı anten CRPA entegrasyonu sağlanmıştır. Toplam 1000 adet HGK-82 Kitlerden bugüne kadar 778 adet konvansiyonel KKS (Küresel Konumlama Sistemi) anten konfigürasyonlu ve 222 adet Karıştırmaya Dayanıklı Anten konfigürasyonlu Kit teslimatı tamamlandı."