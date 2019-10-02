MSB: Haftanin bölgesine hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”