İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB: "Hatay'da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardık"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’da deprem bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşı daha enkaz altından çıkardıklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da deprem bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşı daha enkaz altından çıkardıklarını bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde gece boyunca arama kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlayan birliklerimiz, Hatay'da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardı" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.