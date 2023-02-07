MSB: “Hatay'da görev yapan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburumuz Buse isimli genç kardeşimizi kurtardı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da görev yapan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburunun Buse isimli vatandaşı enkazın atlından sağ salim kurtardığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hatay'da görev yapan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburumuz, Buse isimli genç kardeşimizi enkazın altından sağ salim kurtardı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.