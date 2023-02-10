İhlas Haber Ajansı

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MSB, Hatay'da toplanan yardımları ihtiyaç bölgelerine sevk ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’da Lojistik Koordinasyon Merkezinde bölgeye gönderilen yardımların sınıflandırılarak ihtiyaç bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da Lojistik Koordinasyon Merkezinde bölgeye gönderilen yardımların sınıflandırılarak ihtiyaç bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hatay'da oluşturulan Lojistik Koordinasyon Merkezinde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılarak AFAD koordinesinde araçlarla ihtiyaç bölgelerine sevk ediliyor” denildi.

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