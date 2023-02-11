İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB: “Hatay'daki seyyar sahra fırınımız ile bölgedeki vatandaşlarımız için ekmek üretmeye aralıksız devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da ekmek üretmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekmek üretmeye devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığı yapılan sosyal medya paylaşımında, “Hatay'daki seyyar sahra fırınımız ile bölgedeki vatandaşlarımız için ekmek üretmeye aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.