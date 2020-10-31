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MSB: “Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplamda 14 sorti icra etti”

Milli Savunma Bakanlığı!ndan yapılan açıklamada, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplamda 14 sorti icra etti” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı!ndan yapılan açıklamada, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplamda 14 sorti icra etti” denildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki deprem sonrası bölgede yapılan arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


“İzmir'deki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralıksız devam etti. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplamda 14 sorti icra etti. Bölgede görevlendirilen Mehmetçiklerimiz; yaraların bir an önce sarılması için devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde çadır kurma faaliyetlerine destek sağlıyor.”

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