MSB: “Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplamda 14 sorti icra etti”

Milli Savunma Bakanlığı!ndan yapılan açıklamada, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplamda 14 sorti icra etti” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki deprem sonrası bölgede yapılan arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İzmir'deki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralıksız devam etti. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplamda 14 sorti icra etti. Bölgede görevlendirilen Mehmetçiklerimiz; yaraların bir an önce sarılması için devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde çadır kurma faaliyetlerine destek sağlıyor.”