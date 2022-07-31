İhlas Haber Ajansı

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MSB: “Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı İran'a hareket etti”

Milli Savunma Bakanlığı, İran’da meydana gelen sel felaketi sebebiyle insani yardım malzemelerini taşıyan nakliye uçağının bölgeye hareket ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle insani yardım malzemelerini taşıyan nakliye uçağının bölgeye hareket ettiğini açıkladı.


MSB tarafından yapılan açıklamada, “İran'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı Ankara Etimesgut Havaalanından hareket etti. Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı” denildi.

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