MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Ankara'dan Adana'ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Hava Kuvvetlerine ait uçakların, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin Ankara’dan Adana’ya ulaşımını sağladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Hava Kuvvetlerine ait uçakların, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin Ankara'dan Adana'ya ulaşımını sağladığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşlarımız aralıksız sürüyor. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Ankara'dan Adana'ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı" ifadelerine yer verildi.