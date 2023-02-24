İhlas Haber Ajansı

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MSB: “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, tedavi görecek vatandaşlarımızı Ankara ve İstanbul'a ulaştırıyor”

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından aktif olarak sahada görev alan Mehmetçik, yaralı depremzedeleri Ankara ve İstanbul’a getirmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından aktif olarak sahada görev alan Mehmetçik, yaralı depremzedeleri Ankara ve İstanbul'a getirmeye devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, tedavi görecek vatandaşlarımızı Ankara ve İstanbul'a ulaştırıyor. Yürekler Beraber Çarpıyor” denildi.

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