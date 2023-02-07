İhlas Haber Ajansı

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MSB: “Hava Kuvvetlerimizin uçakları, deprem bölgesinden Ankara'ya yaralı vatandaşlarımızın ulaştırılmasını sağladı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakların deprem bölgesinden Ankara’ya yaralı vatandaşların taşındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakların deprem bölgesinden Ankara'ya yaralı vatandaşların taşındığını bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşımda, “Arama-kurtarma ve nakliye gibi görevlerin yanı sıra yaralı vatandaşlarımızın da uçaklarla tahliyesine aralıksız devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimizin uçakları, deprem bölgesinden Ankara'ya yaralı vatandaşlarımızın ulaştırılmasını sağladı” denildi

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