MSB: “İpsala'dan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmeyen çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı”

Milli Savunma Bakanlığı, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 şahsın yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.