MSB: "Irak'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımız Irak Sağlık Bakan Yardımcısı Hazım Cumeyli, Irak Türkmen Meclisi Başkanı Erşat Salihi, Büyükelçimiz Fatih Yıldız, Vasit Valisi Muhammed Cemil El-Mayahi, Askeri Ataşemiz Albay Oğuz Bozoklu tar

MSB: "Irak’a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımız Irak Sağlık Bakan Yardımcısı Hazım Cumeyli, Irak Türkmen Meclisi Başkanı Erşat Salihi, Büyükelçimiz Fatih Yıldız, Vasit Valisi Muhammed Cemil El-Mayahi, Askeri Ataşemiz Albay Oğuz Bozoklu tarafından karşılandı.
MSB: "Irak'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımız Irak Sağlık Bakan Yardımcısı Hazım Cumeyli, Irak Türkmen Meclisi Başkanı Erşat Salihi, Büyükelçimiz Fatih Yıldız, Vasit Valisi Muhammed Cemil El-Mayahi, Askeri Ataşemiz Albay Oğuz Bozoklu tarafından karşılandı."