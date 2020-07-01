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MSB: "Irak'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımız Irak Sağlık Bakan Yardımcısı Hazım Cumeyli, Irak Türkmen Meclisi Başkanı Erşat Salihi, Büyükelçimiz Fatih Yıldız, Vasit Valisi Muhammed Cemil El-Mayahi, Askeri Ataşemiz Albay Oğuz Bozoklu tar

MSB: "Irak’a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımız Irak Sağlık Bakan Yardımcısı Hazım Cumeyli, Irak Türkmen Meclisi Başkanı Erşat Salihi, Büyükelçimiz Fatih Yıldız, Vasit Valisi Muhammed Cemil El-Mayahi, Askeri Ataşemiz Albay Oğuz Bozoklu tarafından karşılandı.

MSB: "Irak'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımız Irak Sağlık Bakan Yardımcısı Hazım Cumeyli, Irak Türkmen Meclisi Başkanı Erşat Salihi, Büyükelçimiz Fatih Yıldız, Vasit Valisi Muhammed Cemil El-Mayahi, Askeri Ataşemiz Albay Oğuz Bozoklu tarafından karşılandı."

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