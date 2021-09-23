MSB: “Jandarma Komandolarına ‘Yaya İntikallerde Harekât Tarzları' eğitimi verildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Komando Kolu personeline ‘Yaya İntikallerde Harekât Tarzları' eğitimi verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız tarafından Jandarma Komando Kolu personeline 'Yaya İntikallerde Harekât Tarzları' eğitimi verildi.” ifadelerine yer verildi.