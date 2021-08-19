İhlas Haber Ajansı

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MSB: ”Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyelerin yeniden başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyelerin yeniden başladığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Türk vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiriyor” denildi.

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