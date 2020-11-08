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MSB: “Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı”

Milli Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Şuşa kenti için bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz” denildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa'daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara” ifadeleri yer aldı.

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