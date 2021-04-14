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MSB: "Kahraman Mehmetçik Suriye'de insani yardıma devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlara devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlara devam ediyor" ifadelerine yer verildi.


MSB, Suriye'de insani yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldığını duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:


"Kahraman Mehmetçik, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlara devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, Bahar Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı ve çocuklarla birlikte ağaç dikti."

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