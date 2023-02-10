İhlas Haber Ajansı

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MSB: “Kahramanmaraş'ta 100 adet çadırın kurulumunu tamamladı”

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta çadır kurma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtirken 100 adet çadırın kurulumunu tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta çadır kurma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtirken 100 adet çadırın kurulumunu tamamlandığını açıkladı.


MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş'ta çadır kurma çalışmalarına aralıksız devam eden 7'nci Komando Tugay Komutanlığımız, Pazarcık'taki Atatürk Anadolu Lisesinde 100 adet çadırın kurulumunu tamamladı” ifadelerine yer verdi.

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