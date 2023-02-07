İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB: “Kahramanmaraş'ta görev yapan ‘İnsani Yardım Tugayımız' bir gencimizi kurtardı”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta görev yapan İnsani Yardım Tugayı’nın Abdullah Veli isimli genci kurtardıklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta görev yapan İnsani Yardım Tugayı'nın Abdullah Veli isimli genci kurtardıklarını bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş'ta görev yapan İnsani Yardım Tugayımız, Abdullah Veli isimli bir gencimizi kurtardı. Vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için mücadelemiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.