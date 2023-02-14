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MSB: “Kahramanmaraş'ta şehit ailesi için çadır kuruldu”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kahramanmaraş’ta ikamet eden şehit ailesi için çadır kurularak aileye teslim edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kahramanmaraş'ta ikamet eden şehit ailesi için çadır kurularak aileye teslim edildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakarya'da konuşlu 7'nci Komando Tugay Komutanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta ikamet eden şehit ailesi için çadır kurularak aileye teslim edildi. Biriz beraberiz” ifadelerini kullandı.

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