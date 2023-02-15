İhlas Haber Ajansı

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MSB: “Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Adıyaman'ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait helikopterlerle Adıyaman’ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmaya devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait helikopterlerle Adıyaman'ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmaya devam edildiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Adıyaman'ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. 10'uncu Komando Tugayımız da helikopterle taşınan yardım malzemelerinin vatandaşlarımıza dağıtımını sağlıyor” denildi.

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