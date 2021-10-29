İhlas Haber Ajansı

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MSB: “Karabağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Karabağ'da görev yapan Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi” denildi.

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