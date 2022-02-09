İhlas Haber Ajansı

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MSB, Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişinin kurtarıldığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir Kazdağları’nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye yol açma görevlisinin kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir Kazdağları'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye yol açma görevlisinin kurtarıldığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kazdağları'ndaki (Balıkesir) yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri kurtarıldı. Balıkesir Valiliğimize ve belediye çalışanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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