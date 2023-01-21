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MSB, komandoların arazi tatbikat görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Nişancı Uygulamalı Arazi ve Atış Eğitimi ve Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı’na dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Nişancı Uygulamalı Arazi ve Atış Eğitimi ve Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı'na dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu.


MSB, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 41'inci Komando Tugay Komutanlığının 'Keskin ve Uzman Nişancı Uygulamalı Arazi ve Atış Eğitimi' ile 19'uncu Komando Tugay Komutanlığının 'Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

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