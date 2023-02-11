İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB: “Malatya'nın köylerine insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremler sonrasında Malatya’nın ulaşılması zor köylerine insani yardım götürmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremler sonrasında Malatya'nın ulaşılması zor köylerine insani yardım götürmeye devam ediyor.


MSB'nin yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Malatya'nın ulaşılması zor köylerine insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye tek yürek” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.