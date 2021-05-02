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MSB, Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarındaki operasyonundan fotoğraflar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini süren kahraman komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini süren kahraman komandoların fotoğraflarını paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin izini süren kahraman komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakârca mücadelesinden fotoğraflar" ifadeleri kullanıldı.

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