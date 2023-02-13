İhlas Haber Ajansı

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MSB: “Mehmetçik bölgedeki yardım faaliyetlerinde evlatlarımızı unutmuyor”

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Mehmetçik ilk günden bu yana bölgeye desteğini sürdürüyor.


Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli Gaziantep Nurdağı'ndaki çadır kente giderek çocukları ziyaret etti ve çikolata ulaştırıldı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, “Bu anonsumuz da çocuklarımız için. Mehmetçik bölgedeki yardım faaliyetlerinde evlatlarımızı unutmuyor. 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek çikolatalarını ulaştırdı. Canımız Türkiye” denildi.

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