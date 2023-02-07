İhlas Haber Ajansı

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MSB: "Mehmetçiklerimiz Hatay'da depremzedelerin enkaz altında çıkarılması için canla başla mücadele etti"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay’da enkaz altında kalan depremzedelerin çıkarılması için canla başla mücadele ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay'da enkaz altında kalan depremzedelerin çıkarılması için canla başla mücadele ettiğini bildirdi.


MSB tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Hatay'da Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum-kuruluşları ve vatandaşlarımız, pek çok depremzedenin enkaz altından çıkarılması için canla başla mücadele etti" ifadelerine yer verildi.

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