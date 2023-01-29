İhlas Haber Ajansı

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MSB, "NATO Entegre Hava Füze Savunması" faaliyetinde görev yapan uçakların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya’da gerçekleştirilen "NATO Entegre Hava Füze Savunması" faaliyetinde görev yapan jetler ve tanker uçağının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya'da gerçekleştirilen "NATO Entegre Hava Füze Savunması" faaliyetinde görev yapan jetler ve tanker uçağının görüntülerini paylaştı.


Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Romanya'da gerçekleştirilen ve ABD, Fransa, İspanya, İtalya ile Romanya'nın çeşitli tipte uçak ve hava savunma sistemleriyle katıldığı NATO Entegre Hava Füze Savunması faaliyetinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız da muharip jetler ve tanker uçağı ile görev yaptı" ifadelerine yer verdi.

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