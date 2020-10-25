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MSB: "Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı’nın deniz safhasının tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhasının tamamlandığını açıkladı.


Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla icra ediliyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından tatbikatla ilgili yapılan paylaşımda, "NATO ve müttefik ülkelerin katılımı ile İzmir yaklaşma sularında icra edilen Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlandı. Tatbikata katılan gemiler Alsancak Limanı'na döndü" ifadelerine yer verildi.

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