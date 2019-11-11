İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB: "Onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin onarım çalışmalarının sürdüğünü, yapılan onarım sonrasında Haseke’ye su verilmeye başlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin onarım çalışmalarının sürdüğünü, yapılan onarım sonrasında Haseke'ye su verilmeye başlandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.