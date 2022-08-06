İhlas Haber Ajansı

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MSB, Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan İrlanda'ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.



MSB tarafından yapılan açıklamada “Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı” denildi.

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