MSB paylaştı: "Çıkarma gemileri, kara yolu ile ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemilerinin kara yolu ile ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medya hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemilerinden; Ç-151, Ç-155 ve TCG KAŞ (karakol botu) Ören/Gökova Körfezinde, Ç-153 ve Ç-154 Delikliyol/Hisarönü Körfezinde, Ç-147 Turunç/Marmaris'te karayolu ulaşımı olmayan alanlarda denizden yangına müdahalede bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.