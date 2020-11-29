MSB: “Pençe-3 Harekatı ile bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla süren Pençe-3 Harekatı'nda bugüne kadar 348 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde toplantıya basın mensupları alınmazken, görüntüler toplantı sonrasında kurumlara mail yoluyla iletildi. Basın bilgilendirmesini bakanlık adına Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Binbaşı Pınar Kara yaptı. Kara, açıklamasında, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde teşkil edilecek Türk-Rus ortak merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan Türkü'nün haklı davasında tüm imkânlarımızla yanlarındayız”

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes mutabakatının sağlanması ve korunması için bölgede olunacağını hatırlatan Kara, “Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen 7 rayonunun işgalden kurtarılması kapsamında Azerbaycan tarafından 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında icra ettiği harekât ile Cebrayil, Fuzuli, Zengilan ve Kubadlı rayonları kurtarılmış, 10 Kasım'dan itibaren geçerli olan ateşkes sonrası ise Ağdam Rayonu 20 Kasım'dan itibaren teslim alınmıştır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Kelbecer Rayonu'ndaki konuşlanma, mayın ve engel temizliği faaliyetleri 25 Kasım'dan itibaren devam etmektedir. Laçin Rayonu ise 1 Aralık'ta teslim alınacaktır. Kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz Azerbaycan Türkü'nün haklı davasında tüm imkânlarımızla yanlarındayız” şeklinde konuştu.

“Türkiye, Libya'da uluslararası hukuka uygun olarak Milli Mutabakat Hükümeti'nin davetine istinaden bulunmaktadır”

Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak Libya'da bulunduğunu belirten Kara, “Türkiye, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak, Milli Mutabakat Hükümeti'nin davetine istinaden bulunmaktadır. Askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir. Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında 5 eğitim merkezinde verilen eğitimlere devam edilmektedir. Tarafımızdan bugüne kadar 2 bin 301 personele eğitim verilmiş, 264 personelin eğitimi ise devam etmektedir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye her zaman sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden yanadır”

Ege ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerine de açıklamalarda bulunan Binbaşı Kara şunları kaydetti:

“Türkiye uluslararası hukuktan doğan meşru haklarına dayanarak kendi kıta sahanlığında sismik araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çerçevede TSK tarafından Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerimize Akdeniz'de, Fatih sondaj gemimiz ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sismik veri toplama projesi kapsamında faaliyet gösteren sismik araştırma gemisine Karadeniz'de refakat ve koruma görevleri icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Yunanistan bölgede gerilimi tırmandırmaya, provokatif taciz ve ihlallerini sürdürmeye, diyalog yerine sürekli üçüncü taraflara gitme yolunu seçerek uzlaşmaz bir tutum sergilemeye devam etmektedir. Yunanistan 23 Kasım tarihinde aynı gün içerisinde yayınladığı 2'si daha önce tarafımızdan ilan edilmiş atış/eğitim sahaları ile çakışan, gayri askeri statüdeki adaları kapsayan 3 NAVTEX ilanıyla kışkırtıcı tutumunu devam ettirmektedir. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yayınladığı NAVTEX'lere mukabilinde itiraz NAVTEX'lerimiz yayınlanmıştır. Yine Yunanistan tarafından NATO'nun Deniz Muhafızı Harekâtı'na yardımcı destek görevi icra eden deniz karakol uçaklarımıza ve NATO kapsamında Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği NEXUS ACE görevlerinde Türk uçaklarının uluslararası hava sahasında bulunduğu sırada tacizde bulunulmuştur. Yapılan taciz hareketlerine en uygun şekilde karşılık verilmiştir. Türkiye karşıtlığında birleşerek Ağustos ayından itibaren tatbikat üzerine tatbikat düzenlemek suretiyle Akdeniz'de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, GKRY, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bir yenisini daha eklemiştir. 30 Kasım'da Mısır açıklarında başlayacak Fiili Müşterek Birleşik tatbikata 5 ülke deniz ve hava kuvvetleri unsurları ile katılacak, tatbikat 6 Aralık'a kadar devam edecektir. Türkiye her zaman sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden yanadır. Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir. Bilindiği üzere Avrupa Birliği'nin İrini Harekatı kapsamında Yunan amiralin taktik komutasındaki bir Alman fırkateyni tarafından Libya'ya tüketim ve inşaat malzemesi taşıyan Roseline-A isimli Türk ticaret gemisine bayrak devleti olan ülkemizin ve gemi kaptanının izni olmaksızın çıkılarak hukuksuz bir arama yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve gemi kaptanının rızası olmadan korsanvari bir şekilde gemiye çıkılması ve gemi mürettebatına suçlu muamelesi yapılması tamamen hukuka ve teamüllere aykırıdır. İrini Harekâtı bugüne kadarki sonuçları itibarıyla açık denizlerin serbestisi ilkesini ihlal eden ve Hafter güçlerine verilmekte olan desteği görmezden gelen, meşruiyeti tartışmalı yanlı bir faaliyettir. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz.”

“Pençe-3 Harekatı ile bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Türkiye'nin tatbikat, harekât, NATO karargâhlarına personel desteği verilmesi vb. alanlarda İttifak'a karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Kara, “Türkiye, NATO'nun görevlerine ve operasyonlarına askeri birlik katkısında bulunan ilk beş, aynı zamanda da finansal destekte bulunan ilk sekiz ülkenin içinde yer almaktadır. Türkiye, 2001 yılından bu yana NATO/Kararlı Destek Misyonu görevleriyle Afganistan'ın güvenliğini desteklemek maksadıyla aktif bir rol oynamaktadır. NATO'nun Afganistan'daki varlığı, sadece sahadaki birliklerden ibaret değildir, aynı zamanda barış sürecini de destekler bir konumdadır. Bu çerçevede Afganistan'dan acele bir şekilde geri çekilmenin son 20 yılda elde edilen kazanımları riske atabileceği değerlendirilmektedir. Her şartta Türkiye'nin misyona ve Afganistan halkına bağlılığı değişmeyecektir. Milli Savunma Bakanlığı ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini karada, denizde ve havada koruyarak 83 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak, aynı zamanda bölge ve dünya barışına katkı sağlamak maksadıyla görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. TMH kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı olmak üzere icra edilen 34 operasyonla 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak kuzeyinde Pençe-3 Harekâtı ile sağlanan alan kontrolünün artırılarak devam ettirilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yürütülen operasyonlarda bölge halkının zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir” açıklamalarında bulundu.

“Son bir ay içerisinde 184 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Kara, “Bu kapsamda son bir ay içerisinde 184 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından her türlü hava ve arazi şartlarında, kara, deniz, hava kuvvetlerimiz ile 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, son bir ay içerisinde yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 6 bin 863 şahıs yakalanmış, 42 bin 884 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasından 35'i FETÖ olmak üzere 52'sinin terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir. İlgili kurumlarla koordineli olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir” dedi.

Covid-19 ile mücadele

Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm birlik, karargâh ve kurumlarda ilk günden itibaren alınan korona virüs tedbirlerinin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edildiğini belirten Kara, “Alınan bu tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibarıyla en az yeni tip korona virüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri önümüzdeki dönemde de dosta güven, düşmana korku veren yüksek eğitim seviyesini idame etmek ve geliştirmek, sahip olduğu imkan kabiliyetleri ve ateş gücünü caydırıcı bir biçimde ortaya koymak, dost ve müttefik ülkelerle askeri iş birliğini ve birlikte harekât icra edebilirliğini güçlendirerek geliştirmek maksatlarıyla yurtiçindeki ve yurtdışındaki faaliyetlerini sürdürecek, bölge ve dünya barışına değerli katkılar sunmaya devam edecektir” diye konuştu.