MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, “Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekâtları icra etti. Hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor” ifadelerine yer verildi.