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MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, “Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekâtları icra etti. Hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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